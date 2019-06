Bulletin de fin session parlementaire à Québec

À Québec, les parlementaires ont mis fin à leurs travaux à l’Assemblée nationale pour l’été, et ce, jusqu’au 17 septembre prochain. C’est la première session complète du nouveau gouvernement de François Legault qui vient donc de se terminer. Voici un tour d’horizon, un regard sur les bons et les mauvais coups des caquistes, mais aussi sur ceux des libéraux de Pierre Arcand, des solidaires de Manon Massé et des péquistes de Pascal Bérubé.