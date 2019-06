La médaille de l’Assemblée nationale remise à Bernard Flamand à titre posthume

Décédé en 2017, quelques mois seulement après avoir pris sa retraite de l’enseignement au terme de 55 ans de service, Bernard Flamand détenait le record de longévité pour un « prof » à l’emploi de la Commission scolaire De La Jonquière.

La médaille a été remise à son épouse et à ses enfants, qui se sont rendus à Québec pour l’occasion. Le député Gaudreault a précisé que Bernard Flamand était reconnu pour sa gentillesse et pour ses grandes qualités de médiateur.

Il a vu défiler devant lui plusieurs générations de jeunes Jonquiérois et Jonquiéroises, mais, malheureusement, après 55 années de travail, un record au Québec, il est décédé subitement en janvier 2018. Très franchement, c’était important pour moi de souligner l’apport de cet enseignant qui s’est consacré aussi longtemps à sa passion, à l’éducation et à l’enseignement des plus jeunes.

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière