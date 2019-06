Un collège reçoit une accréditation pour son expertise dans le domaine minier

Cette désignation signifie que le collège recevra 1,75 million de dollars sur cinq ans du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Selon le collège, le CATcentre d’accès à la technologie donnera accès à une technologie, à un équipement et à une expertise spécialisés à l’industrie locale — en particulier aux petites et moyennes entreprises — dans le but d’améliorer leur productivité et leur innovation.

Le directeur de la recherche appliquée du Collège Cambrian, Mike Commito, explique que les étudiants profiteront rapidement des nouvelles ressources à leur disposition.

Mike Commito, le directeur de la recherche appliquée du Collège Cambrian, affirme que l'accréditation ouvre la porte à un plus grand nombre de projets de recherche appliquée Photo : CBC/Casey Stranges

Ils repartent [du collège] avec cet état d’esprit novateur qui, en fin de compte, est très précieux en ce moment pour nos partenaires de l'industrie. Mike Commito, directeur de la recherche appliquée au Collège Cambrian

Le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré, croit qu’il est logique pour le Collège Cambrian d’avoir cette désignation.