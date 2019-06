Réuni en congrès, le NPD présente son pacte vert

Selon la chef de la formation politique, Andrea Horwath, le Pacte vert néo-démocrate permettra également de stimuler l’économie, notamment en bonifiant le programme de rénovation domiciliaire et en finançant des projets écoénergétiques.

Les changements climatiques évoluent plus rapidement que prévu et nous n’avons plus la possibilité d’agir , estime la chef Andrea Horwath par voie de communiqué.

La prochaine génération sera celle qui lutte vraiment pour sa planète et elle mérite un gouvernement doté d'un plan pour faire face à la crise climatique , a-t-elle ajouté.

Les néo-démocrates disent vouloir présenter ce plan aux Ontariens au cours des prochaines semaines afin de récolter leurs commentaires.

En mai dernier, le NDP a déposé une motion à Queen's Park afin que la province déclare l'état d'urgence climatique, mais cette dernière a été défaite par le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford, qui dispose d'une majorité de députés à la législature ontarienne.

Zéro émission d’ici 2050?

Andrea Horwath s’engage également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario de 50 % d’ici 2030. Le NDP de l’Ontario estime être en mesure d’atteindre le « zéro émission » d’ici 2050, si son plan est adopté.

Pour atteindre le « zéro émission », le NPD dit vouloir compenser l’émission de gaz à effet de serre de certaines industries, notamment de l’industrie de l’acier, par la plantation d’arbres.

Selon le plus récent sondage de la firme Mainstreet Research, si une élection avait lieu aujourd’hui, le NPD de l’Ontario récolterait 22 % des intentions de vote, alors que le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford récolterait 20 % des voix. Pour sa part, le Parti libéral de l’Ontario obtiendrait environ 36 % des votes.