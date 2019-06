Diversité : le CEF attendu au défilé de la Fierté à Regina

Selon Alexandre Chartier, président du Conseil d'école de Monseigneur de Laval, le CEF était le dernier conseil scolaire à ne jamais avoir été présent à ce traditionnel défilé de la Ville de la Reine.

Alexandre Chartier y sera au côté de ses enfants et d’un autre membre du conseil d'école. Il dit croiser les doigts et espérer la venue de nombreux autres membres de la communauté scolaire.

On veut être et rester une école inclusive. L’objectif, c’est de représenter une communauté inclusive, une communauté qui est fière d’être inclusive, et de représenter une diversité de plus en plus large.

Alexandre Chartier, président du conseil d'école de Monseigneur de Laval