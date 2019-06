Inondations printanières : 15 municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue éligibles à l'aide financière

Les sinistrés de 62 nouvelles municipalités sont admissibles au Programme général d'indemnisation et d'aide financière.

Ce programme constitue une aide de dernier recours pour réparer certains dommages aux résidences, entreprises et infrastructures municipales lors des inondations et des pluies survenues entre le 14 avril et le 17 mai 2019.

Pierre Gagnon, Directeur du service de sécurité incendie de la ville d'Amos, estime que le programme aidera les citoyens affectés par les inondations printanières.

Je suis entré en communication avec le ministère de la Sécurité publique, on a envoyé toutes les personnes qui ont été touchées, on a envoyé leurs coordonnées au gouvernement, et puis ils nous ont dit qu'ils contacteraient personnellement tous ceux qui ont été touchés par les inondations, explique-t-il. Ils nous ont dit "on est proactif" et puis je pense que c'est vrai, ça a bien été.

Stephen Valade, directeur de la sécurité incendie et sécurité civile à la Ville de Rouyn-Noranda, indique qu'une rencontre a déjà eu lieu à Rouyn-Noranda pour informer les citoyens qui peuvent appliquer au programme d'aide. Une trentaine de personnes ont participé à la rencontre.

Là-dessus, il y avait des gens de Rouyn-Noranda bien sûr, il y en avait de l'Abitibi-Ouest, il y en avait du Témiscamingue, de la Vallée-de-l'Or aussi, surtout du secteur Rivière-Héva, et je pense qu'il y en avait quelques-unes aussi du secteur d'Amos , précise-t-il.

M. Valade ajoute que les 12 et 13 juin derniers, il y a eu des rendez-vous avec des citoyens en particulier, et il y a aussi des critères à respecter, à rencontrer, pour avoir de l'aide financière .

Pour que les citoyens soient éligibles à l'assistance financière à la suite de dommages, il doivent être propriétaires d'une résidence principale ou locataires. Le programme offre aussi une aide financière aux entreprises et propriétaires de bâtiments locatifs ainsi qu'aux municipalités et organismes ayant porté aide et assistance.

Les personnes visées peuvent transmettre leur demande d'aide sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique.