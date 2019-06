Grands donateurs du milieu maritime recherchés pour soutenir l’IMQ

La Fondation de l'Institut maritime du Québec lance la toute première campagne de financement majeure de son histoire. Cette campagne a pour objectif d'amasser 2,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement de l’école et améliorer le milieu de vie des futurs marins.

La Fondation profite du 75e anniversaire de l’ IMQInstitut maritime du Québec pour interpeller l’industrie maritime et rappeler l’importance de l'institut pour former la relève qui viendra combler, du moins en partie, les grands besoins en main-d’œuvre du milieu.

La présidente de la Fondation de l'Institut maritime du Québec, Geneviève Allard, souligne que plus de 914 000 $ ont déjà été amassés grâce aux dons du Groupe Desgagnés, de la communauté du pilotage maritime, du Groupe Océan et de Canada Steamship Lines.

La campagne a été lancée à Québec jeudi :

Les acteurs du milieu sont à Québec, les grandes entreprises sont à Québec, c'est nos grands donateurs. C'est à ces gens-là qu'on veut s'adresser et leur rappeler l'importance de soutenir notre école. Même si notre école est située en région, à Rimouski, elle rayonne à la grandeur du Québec, même du Canada. On a des diplômés qui travaillent autant dans l'océan Pacifique que dans l'océan Atlantique, dans le Saint-Laurent, ou en Amérique du Sud, on a des diplômés qui vont travailler en Chine , indique Geneviève Allard.

La directrice générale de l’Institut maritime du Québec, Mélanie Leblanc, se réjouit de voir que le soutien de l’industrie commence déjà à se manifester :

On a vraiment une industrie qui travaille avec nous et qui nous soutient dans notre mission, donc ça, pour moi, au-delà de tout l’argent recueilli et des divers projets, c’est vraiment une grande marque de confiance de notre industrie envers notre institution. Mélanie Leblanc, directrice générale de l’Institut maritime du Québec

Un matelot au travail Photo : Gracieuseté Institut maritime du Québec

L'objectif de cette campagne de financement demeure de réaménager certains espaces de l'école, de dynamiser le milieu de vie des étudiants pour développer davantage une identité maritime forte . Une somme de 1,5 million de dollars y sera réservée.

Par ailleurs, la fondation souhaite réserver 500 000 $ pour soutenir la relève et offrir davantage de bourses aux étudiants, notamment.

La Fondation s'est également donné pour mission de valoriser davantage les carrières maritimes, d'accentuer le recrutement ainsi que de resserrer les liens entre la recherche et la formation.