Pedro Almodóvar recevra un Lion d'or à la Mostra de Venise

La décision du conseil d'administration du festival fait suite à une proposition du directeur de l'événement, Alberto Barbera.

Pedro Almodovar, dont la filmographie inclut Tout sur ma mère (1999) et Parle avec elle (2002), a dit vendredi avoir de bons souvenirs de Venise, où il a fait ses débuts internationaux en 1983.

Ce Lion va devenir mon animal de compagnie, avec les deux chats qui vivent avec moi. Pedro Almodóvar

Alberto Barbera a salué Pedro Almodóvar, qu'il a décrit comme étant le réalisateur espagnol le plus important et le plus influent depuis Buñuel et un cinéaste qui nous a offert les portraits les plus variés, les plus controversés et les plus provocants de l'Espagne post-Franco .

Le cinéaste avait reçu à Venise le prix du meilleur scénario pour Femmes au bord de la crise de nerfs en 1988.

Il était en compétition officielle au Festival de Cannes cette année avec Douleur et gloire, son 21e film, avec Penélope Cruz et Antonio Banderas.

La 76e Mostra de Venise se déroulera du 28 août au 7 septembre.