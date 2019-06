La Saskatchewan continue d'être touchée par la crise des opioïdes

Le rapport Décès apparemment liés à la consommation d'opioïdes au Canada démontre que le pourcentage de décès accidentels liés à la consommation d'opioïdes, impliquant le fentanyl, est passé de 20 % en 2017 à 45 % en 2018, en Saskatchewan. Ce taux était de 11 % en 2016.

Pour l'année 2018, le nombre de décès liés à la consommation d'opioïdes était de 95 en Saskatchewan.

Agrandir l’image Nombre de décès liés à la consommation d'opioïdes selon chaque province et territoire, en 2018. Photo : Rapport national : Décès apparemment liés à la consommation d'opioïdes au Canada

Au total, ce sont plus de 11 500 décès liés à la consommation d'opioïdes qui sont survenus au pays entre janvier 2016 et décembre 2018, selon le rapport.

Le service de police de Regina sur le qui-vive

Les chiffres en augmentation en Saskatchewan préoccupent le service de police de Regina, qui assure faire de son mieux pour freiner cette activité.

Nous sommes très préoccupés car c'est un médicament qui, bien qu'il ait un usage médical, peut facilement créer une dépendance. Elizabeth Popowich, porte-parole du Service de police de Regina

Des tendances

La crise des opioïdes touche certes toutes les provinces au pays, mais des différences s'observent en fonction du genre et du groupe d'âge.

La plupart des décès accidentels liés aux opioïdes, en 2018, sont survenus chez les hommes, à 75 % au niveau national et à 58 % en Saskatchewan.

De plus, les adultes entre 20 et 39 ans sont les plus à risques puisqu'ils représentaient 47 % des décès tant au niveau national qu'en Saskatchewan en 2018.

Les chiffres pour la Saskatchewan comptabilisent seulement les décès lorsque les enquêtes sont finalisées.