La science derrière le manger mou et les liquides épaissis

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la dysphagie ne touche pas que les personnes âgées. Ces problèmes de déglutition peuvent aussi toucher, par exemple, des enfants nés avec un bec-de-lièvre et des adultes qui se remettent d’un accident vasculaire cérébral.

Les aliments texturés ont souvent mauvaise presse dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée. Qui ne craint pas le jour où nous pourrions nous aussi être confinés au régime tant redouté du manger mou.

C'est vrai que les gens font souvent référence au manger mou. En fait ce qu’on fait c'est beaucoup plus que de la popote. C'est vraiment de la chimie alimentaire. On essaie de formuler les aliments pour qu'ils aient vraiment une texture bien précise. Isabelle Germain, nutritionniste et chercheuse

Isabelle Germain, nutritionniste et chercheuse, utilise un rhéomètre dans ses travaux. Photo : Radio-Canada / Gino Harel

La nutritionniste Isabelle Germain est experte en dysphagie. Elle souligne que la proportion des gens qui éprouvent des niveaux variés de difficulté à mastiquer et à avaler, dans les centres de soins de longue durée, peut atteindre 60 à 70 %.

Ils peuvent s’étouffer sur des bouchées insuffisamment mastiquées ou même en buvant un liquide qui s’écoule trop rapidement pour que leurs réflexes de déglutition protègent leurs voies respiratoires. Les toux répétées à cause d’aliments qui font fausse route au moment du repas peuvent éventuellement causer des pneumonies.

Le reportage complet de Gino Harel sera présenté dimanche midi dans le cadre de l'émission Les années lumière.

Dysphagie et dénutrition

Plusieurs personnes dysphagiques risquent la dénutrition. Le but des nutritionnistes comme Isabelle Germain, c’est de s’assurer que les aliments et leur apport optimal en nutriments se dirigent vers le tube digestif dans leur forme la plus normale possible. Les aliments texturés entrent en scène quand cette normalité n’est plus possible.

La purée est sans doute le genre le plus connu de ce type d’aliments. Les établissements de soins adaptent leurs menus en fonction des capacités de chacun à mastiquer et s’abreuver normalement. Des compagnies spécialisées dans la fabrication d’aliments modifiés ont aussi vu le jour depuis plusieurs années. Elles arrivent, par exemple, à donner à un aliment transformé en purée une allure presque réelle.

« La notion de plaisir est importante pour tout le monde et c'est sûr qu'on mange avec les yeux avant toute chose. D'où l'intérêt des aliments préformés. Par exemple, une carotte en purée aurait la forme d'une carotte dans l'assiette et c'est beaucoup plus intéressant pour le patient. (...) Si on lui sert trois boules de purée beige dans son assiette, l'appétit ne vient pas », soutient Paule Bernier, présidente de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Même les breuvages peuvent être texturés afin de ralentir leur écoulement pour qu'ils ne se dirigent pas trop rapidement vers les voies respiratoires. De l’eau, du lait, des jus, du thé, du café, tout peut être ainsi épaissi avec des additifs comme de l’amidon ou du xanthane. On peut même épaissir de la bière ou du vin.

D’ailleurs, outre la forme liquide comme l’eau, les diététistes et nutritionnistes au Québec fonctionnent avec trois consistances reconnues : soit celle d’un nectar, d’un miel et d’un pouding. Cette nomenclature standardisée permet notamment d’assurer une cohérence dans l’utilisation des produits dans le plan nutritionnel des personnes qui souffrent de dysphagie, qu’elles soient dans un établissement ou un autre.

Les aliments texturés au laboratoire

Dans son laboratoire du Centre de recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Saint-Hyacinthe, la chercheuse Isabelle Germain dispose de bien plus d’outils scientifiques que la plupart de ses collègues nutritionnistes. Elle travaille sur plusieurs volets de recherche, mais elle a développé une spécialité dans les aliments pour personnes dysphagiques.

Un texturomètre utilisé pour mesurer la force de résistance d'un aliment. Photo : Radio-Canada / Gino Harel

Elle nous présente d’abord un appareil qui sert à simuler la mastication : le texturomètre. En y installant des aliments, elle peut en évaluer la fermeté, la cohésion et l’élasticité. Isabelle Germain arrive, par exemple, à y compresser une boulette de viande ou même une portion de purée, afin de voir comment la nourriture réagira à la force exercée par l’appareil.

Pour d’autres types de recherches qui ne sont pas reliées à la dysphagie, elle peut aussi vérifier la texture ou la tendreté d’un légume comme un poivron. Elle équipera alors le texturomètre d’une petite sonde, qui prend la forme d’une tige en métal, pour percer un bout du légume et en calculer la force de résistance.

Deuxième arrêt : le rhéomètre. Dans le contexte de ses travaux en nutrition, la rhéologie sert à Isabelle Germain quand elle souhaite étudier la texture et l’écoulement des liquides. Ça permet de voir l’impact du mouvement sur la réorganisation moléculaire d'un liquide lors de l'influence de la force appliquée, précisera-t-elle, en termes plus scientifiques.

Diverses formes de produits peuvent y être analysées. Ils sont insérés dans un contenant cylindrique et sont soumis à la force d’une sonde qui tourne à l’intérieur, à température contrôlée, dans le but d’en prélever des mesures de résistance. On pourrait, par exemple, y tester la texture d’un café qu’on voudrait épaissir en y calibrant la consistance.

Mesurer la consistance des aliments à l'aide d'un consistomètre. Photo : Radio-Canada / Gino Harel

Dernier poste de travail auquel on s’attardera : le consistomètre de Bostwick. L’appareil prend la forme d’un long contenant métallique marqué d’une règle de 24 centimètres apparaissant au fond. À une extrémité se trouve une autre petite cavité, dans laquelle on insérera le liquide à tester, maintenu en place à l’aide d’une petite porte en guillotine.

L’expérience durera 30 secondes, à partir du moment où la guillotine se lèvera et permettra au liquide de s’écouler sur la surface de 24 centimètres. Moins le liquide parcourra de distance, plus il sera étiqueté comme consistant. Une consistance de miel, par exemple, atteindra environ 8 centimètres.

Ce n’est plus ce que c’était

Paule Bernier, présidente de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. Photo : Radio-Canada / Gino Harel

La science de la nutrition a fait des pas de géants ces dernières années. Paule Bernier, qui a obtenu son diplôme en 1978, est à même de le constater.

Elle rappelle notamment qu’en 2010, l’Ordre professionnel des diététistes du Québec a adopté une nomenclature commune afin que tous les établissements du Québec et toutes les nutritionnistes utilisent la même terminologie pour décrire un type d’aliment modifié, qu’il soit solide ou liquide.

Avant, se souvient-elle, c’était un peu le chaos. On parlait d’aliments en purée sans vraiment avoir de paramètre pour décrire ce qu’est une purée.

L’autre évolution importante de la pratique, selon elle, c’est une meilleure connaissance aujourd’hui de la manipulation des aliments par les patients.

Les nutritionnistes déterminent l’état nutritionnel, déterminent aussi la capacité sécuritaire d'une personne, qui serait atteinte d’un trouble neurologique, par exemple, d'avaler. Et on peut plus facilement savoir quel est l'impact de tel aliment sur la déglutition et sur les risques de faire une complication telle une pneumonie. Paule Bernier, présidente de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Malgré tous ces progrès, l’équilibre est fragile. Madame Bernier parle d’une pénurie de postes dans le réseau de la santé et d’une baisse du nombre de diététistes cliniciennes qui évaluent l’état nutritionnel des patients. Des nutritionnistes partent à la retraite. Peu de postes sont affichés, de telle sorte qu’il y en a moins aujourd’hui, selon elle, qu’il y a 10 ans.

Dernier recours

Quand un patient n'est pas capable de manger suffisamment et de combler ses besoins nutritionnels, explique Paule Bernier, la malnutrition s'installe. Il s’en suit alors, un cercle vicieux qui fait en sorte qu'en perdant de la masse musculaire, la capacité à déglutir se perd également.

La dernière chose qu'on veut faire quand on est nutritionniste, c'est d'arriver à une purée. Isabelle Germain, nutritionniste et chercheuse

À ceux qui croient que des aliments texturés sont servis aux résidents de centres de soins pour gagner du temps, Isabelle Germain répond : "surtout pas!".

Quand ce type de changement est fait au niveau de la texture, insiste-t-elle, c'est parce qu'il y a un risque trop important au niveau de l'asphyxie et des pneumonies à répétitions. On tente de garder l'alimentation la plus normale possible, ajoute-t-elle. Mais quand c'est impossible et que les risques sont trop grands, les spécialistes en discutent avec les résidents ou avec la famille et apportent des modifications en fonction de ce qui est nécessaire.