La collaboration au cœur du discours du Trône à l'Île-du-Prince-Édouard

La lieutenante-gouverneure Antoinette Perry a donné le coup d'envoi aux travaux parlementaires en faisant la lecture du document qui énumère les priorités du nouveau gouvernement, vendredi matin.

D'emblée, le discours du Trône fait état des « priorités partagées par tous les partis représentés à l'Assemblée législative », c'est-à-dire le logement, l'élimination de la pauvreté, la lutte au changement climatique, la santé et l'éducation.Pour faire fonctionner ce premier gouvernement minoritaire de l'histoire récente de la province, Dennis King avait indiqué, avant le début de la session parlementaire, qu'il était prêt à mettre de l'eau dans son vin.

Le discours du Trône fait mention de « consultations régulières » entre le gouvernement et l'opposition sur le budget et des projets de loi importants, notamment.

Le gouvernement de Dennis King tend aussi une main au Parti vert de Peter Bevan-Baker, qui forme l'opposition officielle, avec la promesse de « cibles plus agressives » pour lutter contre le changement climatique.

Nous allons établir des cibles plus agressives en ce qui a trait aux transports plus propres et travailler avec des industries clés comme l'agriculture et le camionnage pour accélérer l'innovation qui vont réduire nos émissions [de gaz à effet de serre].

Extrait du discours du Trône de l'Île-du-Prince-Édouard