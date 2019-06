Déversement d'un combustible dans les rues de Rouyn-Noranda

Selon Stephen Valade, directeur sécurité civile et de la sécurité incendie, il pourrait s'agir d'un déversement de diesel.

Les pompiers ont reçu l'appel vers 8 h 44 vendredi. Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

Les pompiers ont reçu l'appel vers 8 h 44 et une douzaine d'entre eux se sont déplacés pour procéder au nettoyage.

On utilise de l'absorbant qu'on met sur l'huile, on mélange ça, on balaye soit avec un balai manuel ou un balai mécanique et on ramasse ensuite les déchets que ça a généré , explique-t-il.

Le liquide pourrait s'être échappé du réservoir d'un véhicule. Il s'est répandu dans les rues Gamble et du Terminus, la 9e rue et l'avenue Horne.

Une enquête est en cours.