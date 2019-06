Drake lancera deux nouvelles chansons pour souligner la victoire des Raptors

Peu de temps après la victoire des Raptors contre les Warriors de Golden State, jeudi, le rappeur s'est servi de son compte Instagram pour dévoiler un nouvel EP sur lequel figure le trophée Larry O'Brien.

Ces nouvelles chansons s'appelleront Omerta et Money In the Grave. Cette dernière met aussi en vedette le rappeur Rick Ross.

Drake a suivi le sixième match en direct du Jurassic Park de Toronto, lieu de rassemblement des partisans au centre-ville, aux côtés de ses amis, du maire John Tory et de milliers de spectateurs.

Après le match, le rappeur s’est branché sur Instagram Live pour expliquer pourquoi il n'était pas à Oakland pour encourager son équipe.