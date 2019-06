Mishtikuat mak uapikuna - La flore

Vivre en forêt a permis aux Innus d’acquérir un important savoir ancestral. Chaque espèce d’arbre dans la forêt boréale avait son utilité, explique Lauréat Moreau.

Quand un homme choisissait un bouleau pour en faire des raquettes par exemple, il l’examinait avec soin en tenant compte de la forme de l’arbre, des noeuds et de la saison.

Le bouleau était également utile à la construction de canots. C’était durant l’été que les Innus entaillaient son écorce, légère, solide et imperméable pour en faire le revêtement de l’embarcation. On débitait aussi le bois pour en faire les baguettes du canot.

Des Innus fabriquant des canots sur le bord de la rivière North West, vers 1920 Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Dans la tradition innue, le mélèze, dont le bois est flexible et robuste, était utile à la construction d’arcs.

Les Innus se servaient des conifères pour les campements en forêt. Le bois de l’épinette servait de structure aux tentes que les Innus dressaient. Les branches de sapin, plus douces que celles de l’épinette, tapissaient le sol des abris. Les aulnes, quant à eux, servaient à la construction des matutishan, les tentes de sudation. Leurs branches étaient suffisamment souples pour ployer sans rompre.

Tout est présent pour survivre dans la forêt, il faut juste savoir comment utiliser tout ça. Lauréat Moreau

La pharmacie innue

Ce sont les femmes qui, traditionnellement, possèdent les connaissances liées aux plantes. C’est grâce à elles que le peuple innu a pu se soigner, mentionne Lauréat Moreau.

Évelyne St-Onge et Anne-Marie André cueillent des plantes sur le littoral nord-côtier. Photo : Radio-Canada / Dolorès André

L’observation des animaux est à l’origine de certains remèdes. Si le caribou blessé se frottait contre le thé du Labrador, les Innus cherchaient dans cette plante des propriétés apaisantes.

Les femmes ont longtemps sillonné la forêt pour cueillir des plantes, des écorces, des bourgeons. Les compresses de branches d’épinette pouvaient soigner l’arthrite, l’écorce de mélèze, soulager la toux.

Arbuste de thé du Labrador Photo : Radio-Canada / Jean-François Michaud/Radio-Canada

Aujourd’hui encore, des initiatives se mettent en place dans les communautés pour retrouver ces connaissances liées à la médecine traditionnelle.

Aux yeux de Lauréat Moreau, c’est important que les jeunes, peu importe leurs origines, se reconnectent avec la nature. Quand les humains vont se distancer de la nature, c’est là qu’ils vont commencer à se déshumaniser. Si on est près de la nature, on en prend soin, et on prend soin des humains.

Lexique

Écoutez Yvette Mollen prononcer les mots et expressions liés à la flore en langue innue.