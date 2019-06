Aueshish - La faune

L’esprit du caribou

Si les animaux de l’intérieur des terres, le Nutshimit, ont tous un rôle dans la vie des Innus, c’est sans contredit le caribou qui détient la place la plus importante. C’est l’espèce par excellence pour la survie. C’est la base de la culture innue , déclare Lauréat Moreau.

Autrefois, lors de ses voyages migratoires, le caribou se déplaçait en énormes troupeaux. On le retrouvait par milliers dans le Grand Nord. Les bêtes abattues fournissaient des vivres essentielles pour la vie en forêt. Tout était utilisé dans le caribou. La viande forcément, mais la graisse, la peau, les tendons et les os aussi.

Des caribous de la rivière George aperçus dans la région de Nain au Labrador en 2017. Photo : Brandon Pardy

En plus de contribuer à la subsistance du peuple innu, le caribou occupait une place de choix dans sa spiritualité. Quand on parle du maître des animaux, de Papakassi, on fait référence au caribou. Plusieurs légendes du peuple innu sont issues de l’esprit de Papakassi , explique Lauréat Moreau.

Quand le chasseur tuait un caribou, ce n’était pas un acte fortuit, raconte Serge Bouchard dans Le Peuple Rieur. Il s’agissait de la concrétisation d’un pacte conclu entre l’esprit du Papakassi et l’Innu. La chasse était par conséquent accompagnée de plusieurs rituels.

Pour Lauréat Moreau, les valeurs principales de son peuple sont issues de cette relation entre les Innus et le caribou. Le respect, le partage, l’entraide se posent comme règles inhérentes à la chasse traditionnelle.

À l’instar de nombreux aînés, la grand-mère de Lauréat Moreau ne gaspillait rien. Une fois le repas terminé, il ne restait souvent que les os, bien nettoyés, dans son assiette. Elle les réunissait, les assemblait et les suspendait près du poêle.

J’ai compris avec le temps que c’était par respect pour l’animal qu’elle accrochait les os, se souvient-il. Les missionnaires, quand ils ont vu ces amoncellements, ont cru que les Innus idolâtraient les animaux. Ce n’était pas ça du tout, c’était une question de respect.

L’ours et le lièvre

L’ours est également un animal qui a aidé le peuple innu à survivre. Quand le caribou ne se montrait pas dans les plaines du nord, les Innus se tournaient vers l’ours.

Ceux-ci le surnomment Nimushum, ce qui signifie grand-père. Quand on tue un ours et on le dépèce, on remarque que son squelette ressemble beaucoup à celui de l’humain , expose Lauréat Moreau.

Un ours noir Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

C’est peut-être pourquoi, à l’heure du repas, on offrait la tête de l’ours à un aîné.

Quand le caribou et l’ours étaient absents, c’était au tour du lièvre d’être trappé. Le lièvre nous a aidés à survivre, quand les autres animaux ne pouvaient pas le faire , indique Lauréat Moreau.

Souvent, c’était la femme innue qui s’occupait de la trappe et du piégeage des petits animaux. Le travail de celles-ci a maintes fois permis aux familles d’éviter la famine.

Tout est lié

À force de vivre à leurs côtés, les Innus ont acquis des des savoirs ancestraux importants sur les animaux. On dirait que les animaux et la nature veulent aider l’homme à vivre, à s’adapter à leur environnement, mais il faut suivre des règles.

Or, le contact avec la faune est moins important que par le passé et la transmission de ces connaissances, plus difficile.

La quête d’identité reste cependant bien vivante, continue Lauréat Moreau. On voit beaucoup de jeunes Innus qui vont au centre éducatif pour adultes, qui s’intéressent aux programme d’immersion pour aller en forêt, pour s’initier aux activités traditionnelles.

Lexique

Écoutez Yvette Mollen prononcer les mots et expressions liés à la faune en langue innue.