Le débat sur la laïcité ne sera pas conclu grâce à un bâillon, dit l'opposition

Pressé de questions par la presse parlementaire, M. Legault a nié vendredi que la décision de suspendre la procédure parlementaire pour les projets de loi 21 et 9 portant respectivement sur la laïcité et le système d’immigration, soit le signe d’une dérive autoritaire de son gouvernement, élu en octobre dernier.

Le premier ministre François Legault et le leader du gouvernement à l'Assemblée nationale, Simon Jolin-Barrette, ont défendu la décision d'imposer deux bâillons. M. Jolin-Barrette a par ailleurs annoncé qu'il présentera des amendements qui apporteront des « ajustements techniques » aux deux projets de loi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Moi je pense que [l’interdiction du port de signes religieux pour certains fonctionnaires ] est un débat de société qu’on doit mettre derrière nous et il y a une volonté claire qui a été exprimée il y a huit mois […]. Moi, j’avais promis, et je l’ai dit dès que j’ai déposé le projet de loi, que mon intention était de l’adopter avant la fin de la session courante.

Les Québécois souhaitent depuis 11 ans qu’on légifère pour interdire les signes religieux pour les personnes en autorité. Je pense que de laisser traîner le débat, il y aurait des risques pour la cohésion sociale. François Legault, premier ministre du Québec

Revoyez le Facebook Live de Martine Biron et Sébastien Bovet sur la fin de la session parlementaire à Québec.

Le gouvernement se trompe sur toute la ligne, dit l'opposition

Dans son bilan de fin de session offert un peu plus tôt, Québec solidaire a contesté l’idée que l’adoption de la loi, en fin de semaine, viendra clore le débat. Son leader parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, accuse le gouvernement d’être naïf et prédit que le débat se poursuivra.

Penser que cette loi, et son adoption sous bâillon, va mettre fin au débat sur la laïcité, c’est se tromper sur toute la ligne , a-t-il dit.

La loi sera très dure à appliquer , va assurément entraîner une multitude de contestations judiciaires , sans compter que les défenseurs les plus acharnés de la laïcité ne manqueront pas selon lui de revenir à la charge, comme l'ont prouvé les témoignages entendus ce printemps en commission parlementaire.

Les co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont livré leur bilan de fin de session vendredi matin. M. Nadeau-Dubois a soutenu que l'argument du gouvernement, selon lequel il importe d'imposer un bâillon pour mettre fin au débat sur la laïcité est « très faible » Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il y en a plusieurs qui ont dit tous la même chose : "c’est un bon premier pas, on fait un pas dans la bonne direction, mais nous, on va continuer de militer pour interdire toujours davantage le port de signes religieux au Québec" , a résumé le co-porte-parole du deuxième groupe d’opposition.

Loin de mettre le couvercle sur la marmite, ça ouvre la porte à ce que, dans les prochaines années, des groupes, des individus continuent à se faire entendre pour interdire toujours plus , a-t-il poursuivi. Quand on se met à retirer des droits et libertés, on ouvre la porte à quelque chose de très dangereux. Penser que ce projet de loi, difficilement applicable, va refermer cette porte c’est être très naïf.

Ce sera un triste jalon dans l’histoire de l’Assemblée nationale. Adopter sous bâillon une loi qui suspend la charte des droits et libertés du Québec, c’est un triste exploit que va réussir le gouvernement de François Legault à sa première session parlementaire. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, soutient aussi que le débat se poursuivra, notamment en raison des contestations judiciaires. Il plaide en outre lui-même pour que le Québec aille plus loin en matière de laïcité, comme en feront foi deux amendements au projet de loi que son parti entend présenter.

L’un prônera que le personnel des écoles privées soit également interdit de porter des signes religieux, à l’instar des enseignants et des membres de la direction des écoles; l’autre cherchera à étendre les mêmes dispositions aux éducateurs en garderie.

Pascal Bérubé était entouré de toute la députation péquiste pour son bilan de fin de session parlementaire. Il soutient que la décision d'imposer le bâillon pour le projet de loi 21 constitue un « symbole épouvantable » compte tenu de sa nature. Il a imputé cette décision à une « mauvaise planification parlementaire ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je ne crois pas que le débat est clos, a dit M. Bérubé. Je dirais que c’est une conclusion de tous les débats [consécutifs à la commission] Bouchard-Taylor, mais il y en aura d’autres sur les contestations qui viendront de partout, qui viendront du gouvernement canadien, du Canada anglais, des gens qui ne veulent pas respecter la loi québécoise.

Le gouvernement Legault sera confronté au fait que, quelles que soient les lois qu’on adopte ici, l’important c’est qu’elles puissent être appliquées et respectées. Et je pense qu’il va réaliser que notamment de la part du gouvernement canadien, ils ne nous feront pas de cadeau là-dessus , a ajouté le leader souverainiste.

Il y aura des suites, qui sont déjà annoncées par des contestations. [La commission scolaire] English School Board Montreal l’a déjà annoncé, d’autres juristes aussi. Justin Trudeau en 10 minutes a résumé qu’il n’avait aucune ouverture là-dessus. Donc, c’est ça être dans le Canada. Pascal Bérubé, chef du Parti québécois par intérim

Le Parti libéral du Québec présentera pour sa part son bilan de fin de session au cours de l'après-midi.

Plus de détails à venir.