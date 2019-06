Le mot préféré de Michèle Audette

Née d'une mère innue et d'un père québécois, Michèle Audette porte en elle ces deux identités. Militante, femme politique, elle est devenue commissaire à l'Enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) en 2016.

Takunaushu

Michèle Audette chérit de nombreux mots en innu. Amour, respect, partage, travail l’accompagnent dans son quotidien.

Mais en ce printemps 2019, c’est le mot takunaushu qui supplante tout. Il signifie « elle tient un enfant dans ses bras ». Il veut aussi dire « marraine ». Je serai nukum (grand-maman) dans quelques minutes ou dans quelques semaines , confie-t-elle, fébrile.

Takunaushu l’habite et fait écho à la cause de sa vie.

Il y a une chose qu'on ne pourra jamais enlever aux femme, peu importe la culture, la nation, les origines, c'est celle de porter la vie. Michèle Audette

Le lien avec la langue innue

Le contact avec la langue n’est pas allé de soi pour Michèle Audette. Sa mère, Evelyne St-Onge, est expulsée de la communauté de Maliotenam parce qu’elle a marié un Blanc.

La famille évincée déménage tout près de la réserve. Durant les premières années, Michèle grandit auprès de sa grand-mère qui lui parle innu. C’est grâce à ce lien qu’elle peut aujourd’hui comprendre ce qu’expriment les Innus quand ils rient, se taquinent ou livrent des témoignages difficiles.

À six ans, ses parents divorcent et Michèle Audette quitte Maliotenam pour Montréal. Surviennent alors des allers-retours entre ces deux pôles et la fréquentation de l’école québécoise où s’érode sa maîtrise de la langue innue.

À la question Parlez-vous aujourd’hui innu? Michèle Audette éclate de rire. Je parle tout croche, mais j’essaie. Tenir une conversation constitue un défi à la fois physique et spirituel. Une petite victoire cependant: elle a cessé d’être embarrassée.

J'ai longtemps été gênée parce qu'on s'était moqué de moi, parce que j'avais un accent, parce que je n'étais pas une vraie Indienne. Je ne veux plus vivre dans la culpabilité et la victimisation. Michèle Audette

Un autre enjeu pointe cependant à l’horizon, celui de la transmission. Michèle Audette a cinq enfants. Elle sera bientôt grand-mère et marraine. Déjà, ses jumelles l’interrogent : Pourquoi nous, on ne parle pas innu Maman?

Trois des cinq enfants de Michèle Audette. Photo : Radio-Canada / Michèle Audette

Elle comprend cette quête, mais est incapable d’y répondre complètement. On a sorti des livres pour apprendre les couleurs, les mots. C’est un processus qui va être long et lent, mais il y a un intérêt et ça, c’est important pour l’identité et la fierté.

L’avenir de la langue innue

Michèle Audette espère beaucoup pour la langue innue. Dans le rapport de l' ENFFADAEnquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées dont elle l’une des co-signataires, de nombreuses recommandations portent sur le droit à la culture.

On doit restaurer et rendre vivantes les langues autochtones qui ont dormi trop longtemps. À ses yeux, il faut que le Canada fasse un virage radical et admette qu’une richesse, celle de la langue, a été enlevée aux peuples autochtones.

La commissaire Michèle Audette a défendu avec véhémence l'utilisation du terme « génocide » dans le rapport. Photo : Radio-Canada

Un Québécois qui veut protéger la langue française détiendra des outils juridiques et politiques pour le faire, déclare Michèle Audette. Comment ça se fait que les peuples autochtones qui ont une langue, une histoire, un territoire, n’ont pas ces outils-là pour les protéger?

Tout en continuant de se battre pour une meilleure reconnaissance des droits des autochtones sur la scène politique, Michèle Audette s’attaque à une mission plus personnelle.