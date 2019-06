Les employeurs de la Saskatchewan invités à discuter de recrutement à l’international

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK ) organise deux conférences en ligne sur le recrutement à l’international pour les employeurs les 18 et 19 juin.

Ces conférences s’inscrivent dans le cadre de la Tournée de liaison 2019 de l’organisme. Elles sont organisées en partenariat avec La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Le but de ces conférences est d’informer les employeurs sur les programmes existants pour faciliter le recrutement à l'international de travailleurs qualifiés dans les deux langues officielles du pays.

La chargée de projet au RIF-SKRéseau en immigration francophone de la Saskatchewan Leslie Garrido-Diaz indique que les présentations seront réalisées par l’ambassade du Canada à Paris.

Le 18 juin, la présentation sera donnée en français et le 19 juin, en anglais.

C’est une bonne occasion d’échanger avec eux, pour s’informer de l’appui offert par les services publics, s’informer sur les programmes fédéraux , déclare-t-elle.

Elle dit que l’événement vise avant tout les employeurs, les agences de recrutement et les organismes communautaires. Elle précise toutefois que toute personne intéressée par ce sujet peut aussi assister à cet événement public.

Une tournée au format de webinaire

Leslie Garrido-Diaz révèle que cette année, la tournée prend la forme d’une conférence en ligne à laquelle les gens peuvent participer de deux manières.

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le site de l’événement pour pouvoir participer à la conférence au moyen d'internet de n’importe où. Elle indique toutefois que les places sont limitées.

Le RIF-SKRéseau en immigration francophone de la Saskatchewan a aussi prévu trois lieux pour assister en groupe à la conférence :

Regina : Association canadienne-française de Regina, Carrefour des plaines

Moose Jaw : Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw

Saskatoon : Fédération des francophones de Saskatoon

Dans ces trois lieux, la Tournée de liaison débutera avec un petit déjeuner gratuit de réseautage à 8 h, puis se poursuivra avec le webinaire de 9 h à 10 h.