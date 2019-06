Le plan du Canada pour sauver le parc national Wood Buffalo est insuffisant, selon l’ONU

[Ce parc] pourrait éventuellement être inscrit dans la liste du patrimoine mondial en péril affirme l’UNESCO.

Selon un avis préliminaire rédigé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Canada devra en faire plus pour préserver le parc et éviter qu'il se retrouve sur la liste des sites en péril.

« Beaucoup d’efforts seront nécessaires pour changer cette tendance négative à un moment où le changement climatique combiné aux développements industriels en amont et l’extraction des ressources s’intensifient », note l’UNESCO.

Le Canada a proposé un plan, en février dernier, pour protéger le parc après qu'un rapport a conclu que pratiquement chaque aspect de son environnement se détériore.

Le plan comprend notamment des solutions comme provoquer des inondations printanières artificielles pour améliorer les débits d’eau.

Le gouvernement a aussi promis de faire des examens environnementaux plus minutieux du développement avoisinant le parc et d’améliorer les consultations avec les Premières Nations habitant dans la région.

L’UNESCO estime néanmoins que le montant de 27,5 millions $ qui sera déversé en cinq ans par Parcs Canada pour supporter ce plan fédéral est insuffisant.

Barrage de BC Hydro

L'organisation fait l'éloge de certaines mesures amenées par le Canada, y compris du projet de loi C-69, qui resserre les évaluations environnementales au pays.

Toutefois, l’UNESCO souligne que le Canada n’a pas répondu aux préoccupations concernant le barrage du site C de BC Hydro.

De plus, l’organisme souligne que l’exploitation continue des sables bitumineux en amont du parc est « très préoccupante ».

Une merveille du Canada

Le parc national Wood Buffalo, qui chevauche la frontière entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, est l’un des plus grands deltas d’eau douce et abrite des millions d’oiseaux migrateurs de quatre voies migratoires.

Le plus grand troupeau au monde de bisons des bois en liberté se trouve dans ce parc et c'est le seul lieu de reproduction de la grue blanche en voie de disparition.

Pourtant, ce lieu s’est détérioré depuis des années.

En 2014, la nation crie Mikisew a demandé à l’UNESCO d’examiner le parc dans le but de vérifier s’il était encore désigné comme étant un patrimoine mondial.