Michaël Bournival prend sa retraite du hockey

Le jeune homme a d'abord porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan, avant d’être repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH) où il a joué avec le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Chaque matin que je me levais ces dernières années, j’étais beaucoup fatigué et ma qualité de vie avait vraiment diminué , raconte Michaël Bournival qui a subi des commotions cérébrales ces dernières années.

J’ai pris la décision que ma santé était plus importante que le hockey. Michaël Bournival

Michaël Bournival en septembre 2014 Photo : Getty Images / Richard Wolowicz

Michael Bournival a notamment joué avec le Lightning de Tampa Bay Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Étant donné le fait que je n’ai pas beaucoup joué cette année, j’ai vu que je pouvais ravoir la qualité de vie que j’avais auparavant, ce que je ne pensais pas possible , dit-il.

Ça a été une décision difficile, le hockey a fait partie de toute ma vie, en même temps, je suis encore jeune. Michaël Bournival

Michaël Bournival qui célèbre son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en octobre 2013. Photo : AFP / Richard Wolowicz

Mon plus beau moment en carrière, c’est sans aucun doute la Coupe Memorial, lance d’emblée Michaël Bournival, questionné sur les meilleurs souvenirs de sa carrière de hockey.

Il était capitaine des Cataractes de Shawinigan quand l’équipe a remporté le trophée en 2012.

Michaël Bournival, alors qu'il était capitaine des Cataractes de Shawinigan, en compagnie du commissaire de la Ligue canadienne de hockey, David Branch, avec le trophée de la Coupe Memorial, en mai 2012. Photo : AFP / Richard Wolowicz

Le feeling que j’ai eu quand on l’a remportée, j’avais des frissons, dit-il. C’était vraiment un rêve qui se réalisait, [...] conclure ma saison junior dans ma ville, sur cette note-là, ça a été de quoi d’incroyable. Je suis fier d’avoir vécu cela à Shawinigan.

Michaël Bournival avec ses coéquipiers des Cataractes de Shawinigan Anton Zlobin, Michaël Chaput en mai 2012 lors du match qui leur a permis d'accéder à la finale de la Coupe Memorial Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Michaël Bournival Photo : Lightning de Tampa Bay

Le début d’une nouvelle vie

Michaël Bournival a été accepté au baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il commencera ses cours à l’automne.

J’aimerais aider les jeunes à réaliser leurs rêves que ce soit dans le hockey ou d’autres sports, c’est vraiment une vocation qui m’intéresse beaucoup , explique-t-il.

Michaël Bournival après avoir compté un but, lors d'un match en octobre 2013. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le jeune homme est aussi nouvellement papa. Ça change les priorités , dit-il. Sa fille a cinq mois.

Ces derniers mois, il a beaucoup apprécié de rentrer à la maison et d’avoir l’énergie de jouer avec son enfant.

Je n’ai pas pris ma décision à cause de cela, parce que ce n’est pas ça qui a fait en sorte que j’arrête le hockey, mais en même temps, ça ne me tentait pas de ravoir une autre commotion, et des choses comme ça et que ça affecte ma vie familiale.

Michaël Bournival avec l'équipe nationale junior du Canada, en janvier 2012. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Michaël Bournival affirme être soulagé d’avoir annoncé sa retraite du monde du hockey professionnel. Il entame maintenant un nouveau chapitre de sa vie, dans sa région natale de la Mauricie.