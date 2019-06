« Arrivé à Montréal en mars 1995, en provenance de la Roumanie post-communiste, je me sens aujourd’hui moins Roumain que je l’étais et certainement un peu, beaucoup Québécois. Roumain de naissance, Québécois par choix. » Voici une histoire d’immigration, mais aussi d’intégration : de celles qui s’enracinent, bourgeonnent et partagent dans l’espoir de fructifier.