Une brassée finale pour Médium large

« Les vrais savent » : les initiés et les auditeurs fidèles de Médium large ont entendu, au long d’à peu près tous les vendredis de l’émission de radio, la voix de diverses personnalités québécoises au micro de Catherine Perrin pour aller souligner à grands traits les enjeux d’actualité selon leurs opinions, leurs croyances, leurs envies d’éveiller les consciences.

Dans une ère où tout va désormais extrêmement vite et où la montée des réseaux sociaux – qui s’est notamment articulée parallèlement aux années d’existence de l’émission – a changé les habitudes de consommation médiatique de la population, l’équipe de Médium large s’affairait chaque semaine à offrir à son auditoire le temps; le temps de s’arrêter, le temps de regarder l’actualité sous toutes ses coutures pendant les brassées de ses invités.

Pour cette dernière émission, voici ce que l’animatrice elle-même avait à proposer comme réponses à ces différentes questions qui ont toutes fait partie du « lavage de la semaine » de Médium large au cours des dernières années.



Radio-Canada Arts : Avec qui accrocher son linge sur la corde?

Catherine Perrin : Ma réalisatrice, Dominique Depatie : on a construit cette émission ensemble, en se demandant chaque jour ce qu'on pouvait faire de mieux encore.

RC Arts : Qui est ou quel est l'assouplisseur de l’émission?

Catherine : Les chroniqueurs réguliers! Je les adorais tous, c'était un moment de répit confiant : je les écoutais, je savais qu'ils étaient bons.

RC Arts : Quelle serait la « tache » sur Medium large, selon vous?

Catherine : Les quelques invités qu'on n'a jamais réussi à avoir, mais je tairai leurs noms pour ne pas tourner le fer dans la plaie!

Radio-Canada Arts : Que devrait-on passer à spin?

Catherine Perrin : L'omniprésence des écrans et la montée de l'anxiété: y a-t-il, oui ou non, un lien entre ces deux choses... la question m'obsède!

RC Arts : Qu'est-ce qui a ou qui a perdu ses couleurs?

Catherine : Rien. Plus on l'interroge, plus la vie prend des couleurs.