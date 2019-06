Une 1ère année en anglais et à Montréal pour les cégépiens admis à la faculté de médecine en Outaouais

Le ministre Mathieu Lacombe persiste et signe dans le dossier de l’Année préparatoire en médecine. Il refuse que les étudiants reçoivent un enseignement en anglais et souhaite que la formation soit offerte à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a confirmé à l’émission les Matins d’ici sur les ondes de Radio-Canada que l’Université d’Ottawa a eu de nombreux pourparlers avec l’Université McGill afin d’offrir une formation préparatoire entièrement en français, mais que les discussions n’ont pas porté ses fruits et ont été rompues.

En novembre 2018, il avait été annoncé que les cégépiens qui seront admis à la faculté satellite de médecine de l'Université McGill devraient d'abord suivre un programme préparatoire d'un an offert exclusivement en anglais à Montréal.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, est d’avis que chaque étudiant au Québec devrait avoir accès à sa formation 100 % en français.

Je ne suis pas capable de consentir à ce qu’on envoie encore nos étudiants à Ottawa. [...] Quand nous prenons une décision comme celle de délocaliser nos étudiants à Ottawa, ce n’est pas une bonne décision dans un contexte où l’on veut développer l’UQO , a fait valoir M. Lacombe.

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, souhaite trouver une solution dans le dossier de de l’Année préparatoire en médecine. Photo : Radio-Canada

Pour nous c'est une question de principe, on est un gouvernement nationaliste. On a l'intention de rapatrier nos services d'Ottawa parce que je pense qu'on est capable de le faire. On a tout ce que ça prend en Outaouais pour réussir ensemble sans être obligé encore de s'appuyer sur Ottawa comme on l'a fait pendant les 40 dernières années, ce qui fait en sorte qu'on traîne de la patte maintenant , a soutenu le ministre.

Le ministre a cependant admis qu’il est trop tard pour la première cohorte qui va devoir suivre ses cours à Montréal.

Nous n’avons pas le choix, parce que le programme est sur les rails, le programme va rester tel quel jusqu’au moment où notre solution va arriver , a-t-il mentionné.

Le ministre Lacombe a rappelé qu’il va suivre ce dossier avec grande attention et qu’il souhaite qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour le bien de l’Outaouais.