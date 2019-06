L'Université d'Ottawa examine l'arrestation d'un étudiant sur le campus

L'étudiant Jamal Boyce raconte dans les médias sociaux avoir été interpellé par des agents du service de la protection le 12 juin dernier alors qu'il faisait de la planche à roulettes sur le campus.

Toutefois, le contexte exact qui a mené à l'arrestation n'a pas encore été confirmé.

Les agents lui auraient demandé de présenter une carte d'identité. Ce dernier, qui se présente comme un étudiant engagé dans son association étudiante, aurait répondu ne pas avoir son portefeuille sur lui et qu'il devait aller le chercher à son bureau.

Dans une vidéo prise par M. Boyce et diffusée sur le réseau social Twitter, le jeune homme est en déplacement à pied et il dit être suivi par un agent qui lui demande de s'identifier. La vidéo qui semble avoir été prise avec un téléphone intelligent ne montre toutefois pas la scène et vise plutôt le sol.

Arrêtez de me suivre, je n'ai pas à avoir une pièce d'identité sur moi. Je vous ai dit que je n'ai pas de carte d'identité sur moi , peut-on entendre dire le jeune homme. L'agent de sécurité lui demande alors de quitter le campus, ou il devra procéder à son arrestation. Quelques instants plus tard, l'enregistrement est interrompu après ce qui semble être un contact entre les deux interlocuteurs.

Par courriel, une porte-parole de l'Université d'Ottawa a confirmé qu'un incident était survenu et que l'institution avait demandé à son Bureau des droits de la personne d'enquêter dans cette affaire.

Un incident impliquant les Services de protection et un étudiant s'est produit en fin de journée avant-hier; nous avons donc demandé à notre Bureau des droits de la personne d'examiner la question Isabelle Mailloux-Pulkinghorn, porte-parole de l'Université d'Ottawa

.

Je peux [vous] assurer que l'inclusion est au cœur des valeurs de notre université. Chacun peut et doit s'attendre à être accueilli avec respect sur notre campus , a déclaré par courriel la porte-parole de l'Université d'Ottawa, Isabelle Mailloux-Pulkinghorn.

M. Boyce a écrit de nombreux messages pour s'insurger contre le traitement qu'on lui aurait réservé. «Ce fut une expérience humiliante et gâchée. La sécurité de l'Université d'Ottawa a usé de son autorité pour me harceler et me rabaisser. Est-ce ainsi que les étudiants continueront à être traités sur le campus?», a-t-il écrit.

Sur Twitter, le compte du Bureau des droits de la personne de l'université a communiqué avec M. Boyce. On ignore si une rencontre a eu lieu.

Jeudi, de nombreux internautes et membres de la communauté universitaire se sont insurgés à la suite de la publication de la vidéo. En entrevue à Radio-Canada, Christopher Kelley-Bisson, qui a été témoin de la scène après l'arrestation, affirme que de nombreuses personnes se sont attroupées autour du jeune homme.

Il y avait environ trente personnes là. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient des vidéos. Selon ma perspective, je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Parce que c'était un gars qui jouait avec son skateboard et peut-être qu'il faisait des tricks peut-être, mais il y a toujours du monde qui fait ça sur le campus, a déclaré cet étudiant au doctorat.

Le pouvoir des agents

Dans sa politique 33 sur la sécurité, l'Université d'Ottawa indique que «les terrains et bâtiments de l'Université constituent une propriété privée et l'Université se réserve le droit d'y interdire l'accès à qui que ce soit».

Les membres du Service de la protection peuvent également demander aux personnes sur le campus de fournir une preuve de leur identité. Or, on ne retrouve aucune explication claire sur l'obligation d'une personne de fournir cette preuve d'identité lorsque demandée.

La seule indication qu'on a en ce sens est relative aux rondes de surveillance après les heures normales de travail, où le personnel de la sûreté note les noms de toutes les personnes qui se trouvent encore dans les immeubles fermés à clef. «S'il s'agit d'exécution de fonctions autorisées, seul le responsable est tenu d'établir son identité», est-il écrit.

Les membres du personnel de la sécurité sont également autorisés à retirer les cartes d'identité périmées de l'Université d'Ottawa.

Avec des informations de Claudine Richard