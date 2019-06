Les cadets de la Sûreté du Québec de retour en Outaouais

Le rôle de cadets est d’assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo, notamment dans les quartiers et les parcs et participer à des programmes de prévention et de relations communautaires , a mentionné Marc Tessier, agent d’information pour la Sûreté du Québec.

Marc Tessier, agent d’information pour la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les cadets ne peuvent pas donner de contravention, par contre, ils vont donner plusieurs renseignements aux citoyens, mais ils peuvent transmettre de l’information aux policiers sur le terrain qui eux, pourraient donner des contraventions , a précisé le sergent Tessier.

116 étudiants ou diplômés en techniques policières seront déployés partout dans la province dans le cadre du Programme de cadets de la SQ.

Le Programme de cadets de la SQ en est à sa neuvième édition dans la région de l’Outaouais.