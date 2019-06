Le régime syrien poursuit son offensive à Idlib

Le bilan des morts continue de grimper dans la province syrienne d’Idlib, dernier bastion djihadiste ciblé depuis plus d’un mois par une offensive aérienne et terrestre du régime de Bachar Al-Assad, toujours épaulé par la Russie.

Au moins 28 personnes ont été tuées jeudi dans de nouveaux bombardements menés par Damas et Moscou, selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui diffuse depuis Londres des informations relayées par des collaborateurs sur le terrain.

Le groupe avance plus précisément que 7 civils ont péri dans des bombardements syriens sur le sud de la province d'Idlib et le nord de la province voisine d'Hama, et que 21 rebelles et djihadistes ont été tués dans des raids aériens syriens et russes.

Parmi les combattants tués figurent des djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, qui contrôle la majorité de la région.

Au cours des dernières années, la province d’Idlib est devenue le refuge de nombreux combattants anti-Assad provenant d’anciens bastions rebelles tombés aux mains du régime, comme Alep, Homs où la Ghouta orientale.

Un accord sur la création d'une zone démilitarisée dans cette région de trois millions de personnes conclu en septembre dernier entre Moscou et Ankara avait permis d'éviter une offensive d'envergure. Mais le régime a finalement lancé une nouvelle offensive fin avril.

L’OSDH soutient que ces attaques ont fait plus de 1500 morts, dont 400 civils, tandis que l’ONU a estimé à au moins 180 000 le nombre de personnes déplacées dans la région.

L'armée russe a déclaré mercredi qu'une trêve avait été conclue entre les forces gouvernementales et les rebelles à Idlib après une médiation de la Turquie, parrain de certains groupes insurgés en Syrie, et de la Russie.