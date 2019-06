Financement du pont Gordie-Howe : les républicains se rétractent

Cette proposition avait été présentée mercredi par un comité, et ce même si le Canada remboursait entièrement le Michigan pour ses dépenses. Plusieurs s'inquiètent du fait qu'une telle décision pourrait mettre un terme aux travaux.

Le département des Transports du Michigan confirme maintenant qu'il n'y a plus rien dans le budget pour empêcher le projet d'aller de l'avant.

Il est encourageant de voir que les législateurs reconnaissent l'importance du pont international Gordie Howe et ses avantages vitaux pour fluidité des échanges entre le Michigan et notre plus important partenaire commercial , indique un porte-parole du département des Transports.

C'est pourquoi les chefs d'entreprise et les dirigeants syndicaux de tout l'État ont offert leur soutien inconditionnel au projet , poursuit-il

Le pont Gordie-Howe devrait ouvrir en 2024. Le coût du projet est évalué à près de 6 milliards de dollars.