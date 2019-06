Les dépenses des Canadiens ont explosé dans les bars lors du 5e match des Raptors

Les Canadiens de partout au pays se sont rendus dans des bars lundi soir dans l’espoir d’assister à une victoire historique alors que les Raptors détenaient une avance de 3-1 avant d'entamer le 5e match de la finale de la NBA.

Et pour cause : à Toronto, les dépenses ont augmenté de 93 % entre 19 h et 2 h du matin (ET) comparé à la même période l’an dernier, avec des pics de 865 % au centre-ville de Toronto et de 720 % dans le Grand Toronto à 23 h (ET).

À l’échelle du pays, les dépenses ont également atteint un sommet à 23h (ET) avec une augmentation de 375 %.

À minuit pile (AT), c’est dans les provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) que les dépenses ont le plus augmenté avec une croissance de 2011 %, selon Moneris.

Les supporteurs des Raptors à Edmonton ont aussi dépensé comme jamais durant le match avec une croissance des dépenses de 279 % entre 19 h et 2 h du matin, contre une croissance des dépenses de 45 % à Calgary, et 5 % à Vancouver et Montréal.