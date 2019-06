Un nouveau logo pour la nouvelle identité de la Société de la francophonie manitobaine

On voulait vraiment donner un clin d’œil à notre histoire et le fonder sur le drapeau franco-manitobain, mais on voulait aussi montrer qu’on est une communauté en pleine voie de développement et d’agrandissement , dit la vice-présidente de la SFMSociété de la francophonie manitobaine , Angela Cassie.

L’inclusion a été au cœur du nouveau message porté par le logo, tout comme elle a été au cœur de la refonte de la SFMSociété de la francophonie manitobaine en 2016. La première proposition du comité de refonte était que la SFMSociété de la francophonie manitobaine soit renommée Société de la francophonie manitobaine.

La SFM dévoile son nouveau Logo

Le comité avait suggéré ce nouveau nom pour que la SFMSociété de la francophonie manitobaine soit plus inclusive et reflète mieux la diversité de la francophonie du Manitoba.

La SFMSociété de la francophonie manitobaine a travaillé avec la firme Deschenes Regnier, dirigée par Guy Régnier, pour le développement du logo.

Par ailleurs, les logos du 233 — ALLÔ et du Réseau communautaire seront remplacés par celui de la SFMSociété de la francophonie manitobaine pour mieux signifier à la population manitobaine qu’ils sont gérés par la SFM.

Voici un guide des éléments du nouveau logo, selon la SFM Société de la francophonie manitobaine :

L’icôn : L’élément central du logo est une lettre « F » stylisée. Celle-ci est inspirée du symbolisme du drapeau franco-manitobain qui raconte l’histoire de la rivière Rouge avec des allusions aux communautés rurales, à l’agriculture ainsi qu’à une francophonie florissante.

Le « F » rappelle aussi l’image d’une flamme, d’un flambeau, ou d’une gerbe en pleine croissance. Le cercle bleu, symbole de partage et d’unité, représente le rassemblement d’une nouvelle francophonie.

Les couleurs : Les couleurs sont, elles aussi, influencées par le drapeau franco-manitobain avec, en plus, du bleu. Les tonalités vives et lumineuses représentent une communauté en évolution et son esprit collaborateur.

La police : La police de caractère sélectionnée est « moderne et en caractères gras » pour évoquer la force et la stabilité. Le mot « francophonie » ressort parmi les autres, car il est au cœur de l’organisme. Ce mot représente aussi la communauté en entier et la diversité de la francophonie.