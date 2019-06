Francos : 5 artistes un peu (moins) connus à découvrir

Le son ensoleillé de KNLO

Également membre du collectif Alaclair Ensemble, le rappeur KNLO propose un hip-hop mâtiné de sonorités soul, funk, africaines et caribéennes.

Son nouvel album Sainte-Foy, sorti le 7 juin dernier, s’inspire aussi bien de sa jeunesse passée à Québec que de ses racines congolaises.

La joyeuse musique de KNLO est à écouter le 14 juin à 23 h sur la scène Desjardins.

Vendredi sur mer, la chanteuse électro-pop qui monte

Suisse d’origine, mais Parisienne d’adoption, Vendredi sur mer, de son vrai nom Charline Mignot, a lancé son premier album Premiers émois au printemps.

Sur ce disque empreint de sensualité et d’une pointe de mélancolie, elle se distingue par son mode vocal parlé-chanté et par un style musical aérien mêlant pop et électro, qui rappelle les années 1980.

Cette jeune artiste est à découvrir à l’Astral le 21 juin à 19h30.

L’unique Les Louanges

Révélation Radio-Canada de 2019 dans la catégorie chanson, Les Louanges allie la musique rock à des influences jazz et hip-hop. Derrière ce pseudonyme se cache un seul homme : l’auteur-compositeur Vincent Roberge.

Finaliste au Festival international de la chanson de Granby et aux Francouvertes, il a remporté le Prix de la chanson SOCAN pour sa chanson Encéphaline.

Accompagné de sa guitare, Les Louanges fera entendre son timbre haut perché le 17 juin à l’Astral, aux côtés de FouKi et de Laurence Nerbonne, puis le 18 juin au Club Soda.

Fet nat., le groupe à contre-courant

Quatuor venu de Hull, Fet nat. se démarque par sa musique oscillant entre le jazz, le punk, l’électro, l’humour et la poésie. Un groupe atypique qui tient à demeurer accessible.

Les quatre membres de Fet nat. se produiront le 16 juin à 22 h sur la scène SiriusXM.

Benny Adam, la nouvelle sensation du rap

Producteur accompli de titres pour des artistes français, dont la chanteuse Zaho, le Montréalais d’origine marocaine Benny Adam est sorti de l’ombre en faisant paraître La Barquetterie, son premier EP, en avril.

Ce minialbum de sept titres contient notamment La Barquette, un morceau dansant et accrocheur.

Le vidéoclip du titre Fais ton shift – sur lequel on entend également les rappeurs québécois Rymz, David Lee, Obia le Chef, Tizzo et et MB – cumule plus de 370 000 vues sur YouTube en trois mois.

Le 19 juin à 23 h, il montera sur l’une des scènes extérieures des Francos, en compagnie de plusieurs invités, pour le spectacle Barquette Fest.