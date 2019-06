La Cour suprême rejette l’appel des Tsilhqot'in contre une mine en Colombie-Britannique

La mine New Prosperity, à 125 kilomètres au sud-ouest de Williams Lake, a été approuvée par le gouvernement provincial en 2010 et a reçu un permis de forage en 2017 afin de recueillir des données géotechniques.

Ce projet oppose depuis des années les Tsilhqot'in non seulement à Taseko, mais aussi au gouvernement de la Colombie-Britannique. Ils veulent protéger le lac Fish, nommé « Teztan Biny » en Tsilhqot’in, qui serait selon eux mis à risque par les opérations du projet de mine.

Le 1er mars, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a reconnu l’importance culturelle et spirituelle de la région Teztan Biny, mais a tout de même accordé sa permission pour que le projet aille de l’avant.

La Nation Tsilhqot'in s'est ensuite rendue à la Cour suprême du Canada pour faire appel à cette décision.

La Cour suprême du pays a accepté de traiter de manière accélérée la demande d'appel de la Nation de Tsilhqot'in qui a cependant été rejetée le 13 juin en faveur de Taseko.

Malgré la décision du plus haut tribunal du pays, les Tsilhqot’in disent rester fermes dans leur opposition au projet.

« La Nation de Tsilhqot’in continue de protéger sa culture, ses droits et les territoires et les eaux de Teztan Biny et Nabas qui sont les lieux d’origine pour plusieurs Tsilhqot’in », déclare un communiqué publié par le gouvernement de la nation autochtone.