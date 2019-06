Une exposition pour déstigmatiser le logement social

Claudette Beaudin habite dans un logement social depuis plus de 15 ans. Elle affirme que l'Office municipal d’habitation de Trois-Rivières lui a sauvé la vie.

On est chanceux au Québec d'avoir l'aide sociale et les HLM. Ça nous donne notre dignité et notre fierté d'exister en tant qu'êtres humains.

Claudette Beaudin, résidente d'un logement social