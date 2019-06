Le gouvernement de la Saskatchewan réaffirme son opposition à la taxe carbone

Le gouvernement de la Saskatchewan a fait savoir qu’il continuait de s'interroger sur la capacité de la taxe fédérale sur le carbone à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il s’agit d’une taxe qui est appliquée de manière inégale et injuste au Canada , affirme le gouvernement provincial qui fait valoir sa stratégie provinciale de lutte aux changements climatiques, Résilience des Prairies , qui est plus efficace , selon lui.

D'après le gouvernement de la Saskatchewan, 58 % des émissions de gaz à effet de serre de la province sont actuellement couvertes par la réglementation provinciale, ce qui démontre « une imposition inutile de la taxe fédérale sur le carbone ».

Le plan [provincial] est plus large et plus audacieux qu'une politique unique telle qu'une taxe sur le carbone, et donnera des résultats meilleurs et plus significatifs que la taxe fédérale sur le carbone.

Gouvernement de la Saskatchewan