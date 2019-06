L’édaravone doit être accessible aux 600 Québécois atteints de SLA, clame Mario Goupil

L'édaravone, fabriqué au Japon, est reconnu par Santé Canada, mais est accessible seulement par importation privée. Lisette Joyal et Mario Goupil ont déboursé 2 200 dollars pour trois mois de traitement. Les six boîtes de ce précieux médicament ont été livrées à leur porte mercredi.

C'est tout un cadeau, c'est de l'espoir qui vient d'arriver. Avec ça au moins je me dis go, vas-y fonce, lâche pas, tu prends ce qui est là et ce qui beau pour toi.

Lisette Joyal, atteinte de la SLA