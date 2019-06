Première vitrine de l'emploi à Sept-Îles pour aider au recrutement

L'évènement s'est tenu aux Galeries Montagnaises à Uashat, en collaboration avec Développement économique Sept-Îles.

La vitrine se voulait un complément aux actions du comité directeur mis en place par Développement économique Sept-Îles pour trouver des solutions à la rareté de la main-d’œuvre, qui complique le recrutement pour plusieurs entreprises de la région.

Ce sont les membres qui nous ont fait la demande de tenir une vitrine de l'emploi parce que beaucoup se questionnent, n'arrivent pas à trouver des employés , indique Jessica Belisle, directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Jessica Belisle. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

D'autres démarches sont entreprises pour améliorer la situation.

Un portrait du milieu et des besoins en emploi est en cours de préparation, tout comme un plan d’action pour l’attraction, la rétention et la fidélisation de la main-d’œuvre.

Environ 40 % des entreprises ont été contactées jusqu’à présent, le travail va se poursuivre dans les prochaines semaines et vers la fin de l’été, on va pouvoir vous parler plus des résultats de cette étude-là , précise Véronique Lemieux, conseillère avec le milieu et projets spéciaux pour Développement économique Sept-Îles.

Un comité main-d’œuvre veillera à la mise en œuvre de ce plan d’action.