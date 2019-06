Deux orignaux orphelins s’offrent du soutien au Yukon

Âgé d'environ cinq semaines, ils ont été découverts seuls à quelques semaines d'écart par des agents de conservation de deux régions différentes du territoire.

Dawson se baladait seul à Faro pendant plusieurs jours alors que Watson a été trouvé après que sa mère a été frappée par une voiture près de Watson Lake.

Les responsables de la Réserve affirment qu’il est rare de recevoir deux orphelins d’une même espèce dans une période rapprochée.

Le défi avec les bébés animaux c’est qu’ils voient l’humain comme étant une menace ce qui leur cause encore plus de stress ayant déjà perdu leurs mères et s'être retrouvé dans un environnement étranger. Ils vivent beaucoup de pression.

Maria Hallock, vétérinaire de la Réserve faunique du Yukon