Une étude pour déterminer si du mercure se déverse encore en amont de Grassy Narrows

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPNP) de l’Ontario affirme que des études sur le terrain se poursuivent le long du réseau hydrographique English-Wabigoon et à l’usine de pâtes et papiers de Dryden afin de déterminer si du mercure continue de s’infiltrer dans l’eau en amont de deux Premières Nations du nord-ouest de la province.