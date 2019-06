L’école francophone de Wedgeport rouvre ses portes après une inondation

L’École Wedgeport, un établissement francophone du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, rouvrira ses portes vendredi, plus d’une semaine après avoir subi des dommages lors d’une inondation.

Les résultats d’une analyse de la qualité de l’air ont été jugés adéquats, ce qui permet le retour en classe des élèves dès vendredi matin.

L’école francophone était fermée depuis le 6 juin à la mi-journée. Les pluies abondantes tombées dans la région de Yarmouth, ce jour-là, avaient causé des inondations dans certains secteurs.

L’eau avait commencé à s’accumuler dans certains locaux du bâtiment et on avait pris la décision de renvoyer les élèves à la maison. L’École Wedgeport a donc été fermée quatre journées et demie.

Au terme de l’opération nettoyage qui a suivi l’inondation, certains murs et un plancher ont fait l’objet de réparations, avait indiqué plus tôt cette semaine Stéphanie Comeau, responsable des communications au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

Avec des renseignements de Marc Babin