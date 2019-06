Détours à prévoir au centre-ville de Toronto jeudi

Plusieurs routes sont fermées autour de l'aréna de la Banque Scotia, de jeudi à vendredi, à l’occasion du sixième match de la finale de la NBA.

Pour des raisons de sécurité, la station d’autobus de la gare Union sera fermée vers 21 h. Les autobus GO qui se rendent habituellement à la station n’y auront pas accès.

Les trajets des autobus GO débuteront et se termineront à la station de l’autoroute 407. Les clients qui détiennent un titre GO valide pourront prendre une correspondance entre cette station et la gare Union sans frais supplémentaires.

Routes fermées Le Maple Leaf Square (boulevard Bremner entre le boulevard Lake Shore Ouest et la rue York)

(boulevard Bremner entre le boulevard Lake Shore Ouest et la rue York) La rue York (entre le boulevard Lake Shore Ouest et la rue Front Ouest) et le boulevard Bremner (entre la rue Lower Simcoe et la rue York)

(entre le boulevard Lake Shore Ouest et la rue Front Ouest) et le (entre la rue Lower Simcoe et la rue York) Le boulevard Bremner (entre les rues Lower Simcoe et Rees), et la rue Lower Simcoe (entre le boulevard Lake Shore Ouest et la rue Front Ouest)

(entre les rues Lower Simcoe et Rees), et la (entre le boulevard Lake Shore Ouest et la rue Front Ouest) Les bretelles de sortie York-Bay-Yonge sur l'autoroute Gardiner en direction est et ouest

Les passagers qui se déplacent en direction de l’ouest pourront prendre un train de Lakeshore jusqu’à la gare de Port Credit et pourront poursuivre le trajet en autobus.

Davantage de trains seront toutefois en service à partir de la gare Union, tandis que la CTT offrira des trajets supplémentaires vers et à partir du centre-ville. Elle prolongera également ses services jusqu'à 2h25.

Sécurité accrue

La Ville de Toronto confirme par ailleurs une présence policière accrue au centre-ville, autour de l’aréna de la Banque Scotia qui accueille cette fois encore les partisans au Jurassic Park.