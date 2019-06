Les sacs de plastique permis dans le bac vert à Ottawa dès le 2 juillet

La Ville d'Ottawa explique que cette mesure vise à encourager plus de résidents à composter, tout en gagnant « en propreté et en commodité ».

Lors d’une étude de marché, 60 % des résidents qui se servent peu ou pas du bac vert ont affirmé qu’ils l’utiliseraient davantage si les sacs de plastique étaient acceptés , peut-on lire dans un communiqué de la Municipalité. Ces sacs, compostables ou non, rendent l’utilisation du bac vert plus pratique et moins rebutante.

Si de nouveaux foyers participent au Programme de bac vert, il y aura moins de matières organiques [au dépotoir]. Communiqué de la Ville d'Ottawa

La Ville d'Ottawa souligne que les sacs de plastique ainsi utilisés seront ensuite séparés des matières organiques et envoyés au dépotoir.

Les citoyens qui ont déjà pris l'habitude de protéger leur bac vert avec des sacs de papier, du papier journal, des boîtes de céréales et des cartons de lait pourront également continuer de le faire.

Par ailleurs, à compter du 2 juillet, les excréments canins et la litière de chats pourront aussi être mis dans le bac vert.