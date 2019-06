Votre connexion est-elle assez rapide pour Stadia? Voici comment le vérifier

Le nouveau service de jeux vidéo en infonuagique Stadia de Google permettra aux joueurs de s'adonner à leur jeu préféré de n'importe où et sur la majorité des appareils... à condition que leur connexion soit suffisamment rapide. Voici à quoi vous attendre et comment vérifier si votre connexion est compatible.

Stadia et les autres services de jeux en infonuagique similaires élimineront la nécessité d’acheter une console ou un puissant ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. À la place de la traditionnelle machine branchée au téléviseur, les serveurs de Google se chargeront d’effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement des jeux.

Comme ces serveurs sont bien plus puissants que les consoles de jeux, il sera donc possible pour le grand public de jouer en très haute définition (4K) et d’afficher les jeux dans une qualité autrement inaccessible au joueur moyen.

Mais pour que l’expérience soit fluide et stable, une bonne connexion à Internet sera essentielle.

Les chiffres de Google

D’après ce qu’a annoncé Google la semaine dernière, une connexion de 10 Mbit par seconde de débit descendant – le minimum requis – permettra d’afficher des jeux à une résolution de 720p à 60 images par seconde.

À 20 Mbit par seconde de débit descendant, les jeux s’afficheront en 1080p à 60 images par seconde.

Les joueurs les plus exigeants devront avoir accès à une connexion de 35 Mbit par seconde de débit descendant pour afficher les jeux à la résolution 4K à 60 images par seconde.

D’après SpeedTest (Nouvelle fenêtre) , un service de l’entreprise Ookla permettant de mesurer la vitesse de sa connexion à Internet, la vitesse moyenne d’une connexion filaire au Canada était de 76,23 Mbit par seconde de débit descendant en 2018. Ces données, colligées au terme de plus de 17 millions de tests volontaires par plus de 3,7 millions d’utilisateurs uniques, incluent toutefois des connexions d’entreprises, largement plus rapides que celle d’une maison moyenne, en particulier en région rurale.

Comment vérifier la vitesse de ma connexion?

Google a mis en ligne un service permettant de tester la vitesse de votre connexion (Nouvelle fenêtre) pour savoir si elle est compatible avec Stadia. Évidemment, vous devez utiliser ce test à partir de l’appareil et du lieu que vous comptez utiliser pour jouer.

SpeedTest (Nouvelle fenêtre) peut également vous fournir un avis indépendant et vous offrir des données supplémentaires, dont la latence (le temps que prennent les données à voyager entre votre ordinateur et un serveur), indiquée dans la case « Ping ». Même avec un bon débit descendant, une mauvaise latence (un nombre élevé dans la case « Ping ») pourrait ruiner votre expérience de jeu.