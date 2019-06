Les Métallos en réunion à Fort-Prével

Cette rencontre annuelle leur permet d'échanger et de partager leur réalité de travail.

Les discussions portent aussi sur les processus de négociations qui varient de façon importante d’une unité syndicale à l’autre. C'est que le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, représente de grandes et de plus petites entreprises qui oeuvrent dans différents secteurs.

On a des unités syndicales d'un travailleur et des unités syndicales de 2000 travailleurs et tous secteurs confondus. On vient initialement de la métallurgie et du domaine du fer et la majorité de nos membres sont dans des secteurs non traditionnels , souligne Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du Syndicat des Métallos.

Dans la région, le Syndicat des Métallos représente entre autres les employés de Ciment McInnis, à Port-Daniel-Gascons, mais aussi ceux des Cuisines gaspésiennes à Matane.

Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour de la rencontre comme la modernisation du régime de santé et sécurité du travail et de la nécessité d'adopter des mesures de prévention dans tous les milieux de travail.

Le Syndicat prépare aussi une campagne pour un régime d’assurance-médicaments universel qui sera présentée aux participants.

En fin de journée, les syndiqués auront la visite du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, de la députée de Manicouagan Marilène Gill, et du candidat bloquiste dans la circonscription de la Gaspésie‒Îles-de la-Madeleine, Guy Bernatchez.

Le Syndicat des Métallos compte 5500 membres en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.



D'après les informations de Martin Toulgoat