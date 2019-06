Une partie du belvédère Champlain fermée pour plusieurs mois

Une section du muret de pierre du belvédère s'est affaissée, forçant la fermeture d'une partie des lieux. Selon la Commission de la capitale nationale (CCN), l'ouvrage a été construit dans les années 1950 et a atteint sa durée de vie utile.

Des réparations devraient commencer à l'automne, puisque la CCNCommission de la capitale nationale devra d'abord lancer un processus d'appel d'offres. Les travaux devraient prendre fin d'ici l'été 2020.

Les sentiers de randonnée dans les environs du belvédère restent ouverts, mais une clôture métallique a été mise en place afin d'assurer la sécurité du public.

Une clôture de sécurité a été mise en place. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

La Commission de la capitale nationale demande aux usagers de faire preuve de prudence et de respecter les équipes de travail et leur matériel, les signaleurs et la signalisation en place , indique la société d'État sur son site Internet.

En plus d'être prisé par les visiteurs du parc de la Gatineau, le belvédère Champlain fait partie des « cinq meilleurs endroits où s’embrasser » (Nouvelle fenêtre) , selon Tourisme Ottawa.

Avec les informations de Jérôme Bergeron