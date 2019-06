Une nouvelle Loi sur les langues officielles avec plus de mordant, souhaitent les sénateurs

Le comité souhaite également qu’Ottawa « précise certains des principes et obligations que la Loi impose dans le cadre de la modernisation, depuis longtemps attendue ».

Dans son rapport, publié jeudi, on peut lire que « le comité recommande que le Conseil du Trésor, appuyé par un Secrétariat aux langues officielles, soit tenu d’adopter un plan gouvernemental en matière de langues officielles ».

Ce rapport devrait constituer une trousse d’outils efficace pour aider le gouvernement fédéral à aller de l’avant avec la modernisation de la Loi sur les langues officielles , affirme le président du comité, le sénateur René Cormier.

Nous croyons que la promotion du bilinguisme, de l’égalité des deux langues officielles et de la dualité linguistique au pays contribuent à faire du Canada, un pays plus dynamique, créatif et uni, dit ce dernier. Nous croyons que le gouvernement fédéral a un rôle primordial de leadership à jouer.

Le constat principal qui ressort […] est qu’il faut renforcer la Loi et assurer sa mise en œuvre intégrale. Extrait du rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles

Cette année, la Loi sur les langues officielles célèbre ses 50 ans et la dernière refonte majeure de la loi remonte à 1988.

Il est grand temps de procéder à une révision en profondeur de la Loi, et ces recommandations ouvrent la porte à une clarification des responsabilités et des obligations du gouvernement fédéral , ajoute le président du comité.

Le Comité sénatorial permanent des langues officielles fait 20 recommandations dans le rapport. Celles-ci visent à corriger les problèmes de mise en œuvre de la Loi sous quatre thèmes : le leadership et la collaboration, la conformité, les principes d’application et le bilinguisme judiciaire.

Le comité dit avoir consulté des jeunes Canadiens, des membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire, des personnes qui ont été témoins de l’évolution de la Loi, ainsi que des représentants du secteur de la justice et des institutions fédérales .

Des centaines de témoins se sont mobilisés pour partager leur point de vue durant les rencontres et les audiences publiques du comité , affirme la vice-présidente du comité, la sénatrice Rose-May Poirier.

Entre avril 2017 à avril 2019, le comité sénatorial a entendu plus de 300 témoignages et 72 mémoires ont été déposés.

C’est grâce aux témoignages rigoureux et détaillés qu’ils ont livrés et aux mémoires qu’ils ont soumis que le comité peut formuler des recommandations aussi ciblées et pratiques , renchérit la sénatrice.

Une loi avec plus de mordant

Parmi les recommandations, le comité demande la mise en place d’un tribunal responsable de trancher les recours intentés, capables d’émettre des sanctions et d’accorder des réparations, ce qui libérerait le commissaire aux langues officielles de la responsabilité d’imposer des sanctions.

Le comité recommande également d’exiger de tous les juges de la Cour suprême, au moment de leur nomination, qu’ils ou elles soient en mesure de lire et de comprendre les deux langues officielles sans l’aide des services de traduction ou d’interprétation.

De plus, le comité recommande de réviser la Loi et ses règlements d’application tous les dix ans afin de s'assurer qu’un prochain exercice de modernisation de la Loi ne soit pas soumis à la seule volonté politique.

La sénatrice manitobaine Raymonde Gagné a participé à la rédaction de ce rapport. Elle dit que le comité a tenté de faire passer la Loi sur les langues officielles d’une loi d’aspiration à une loi fonctionnelle , c’est-à-dire de faire en sorte que la Loi puisse avoir plus de mordant.

Elle explique que, si les 20 recommandations sont acceptées, les Canadiens pourront voir des changements concrets dans leur vie de tous les jours.

C’est des modifications en matière d’accessibilité [des services en français] pour les gens , explique la sénatrice.

Raymonde Gagné ajoute que le rapport est un outil important pour n’importe quel parti qui prendra le pouvoir en octobre. Elle espère qu’un dialogue pourra être établi avec tous les partis afin de mettre en œuvre les recommandations dans les prochaines années.