Le projet de loi privé sur la Grande Place à l’étude aujourd’hui

Lors de son témoignage devant la Commission, le maire de Rimouski, Marc Parent, a dit aux députés que sa Ville avait tout fait pour présenter un projet rassembleur et qu'elle compte continuer à travailler avec les propriétaires riverains.

L’objectif de la Ville est vraiment de travailler en partenariat avec les propriétaires riverains. On sait qu’ils ont une servitude, on sait qu’ils ont des droits, et on veut vraiment atteindre le juste équilibre.

Marc Parent, maire de Rimouski