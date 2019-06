Pékin laisse entendre qu'il boudera Ottawa jusqu'à la libération de Meng Wanzhou

« La détérioration des relations entre la Chine et le Canada est entièrement attribuable à la partie canadienne et [...] la responsabilité incombe également entièrement au Canada », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, à qui on demandait si les refus récents de la Chine à des tentatives de contacts initiées par le gouvernement Trudeau signifiaient un gel diplomatique entre les deux pays.

« Nous espérons que le Canada prendra au sérieux nos graves préoccupations et qu'il relâchera immédiatement Mme Meng Wanzhou, et qu'il prendra des mesures concrètes pour remettre les relations Chine-Canada sur les rails dès que possible », a-t-il ajouté.

Il s'agit du premier lien manifeste que la Chine établit entre la froideur diplomatique qu'elle manifeste envers le Canada et sa demande de libération de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, détenue au Canada depuis décembre dernier en vertu d'une demande d'extradition des États-Unis.

Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei Photo : Site web de Huawei

CBC a révélé mercredi que le gouvernement chinois avait opposé une fin de non-recevoir à une tentative personnelle de Justin Trudeau, plus tôt cette année, d'organiser un entretien téléphonique avec le premier ministre chinois, Li Keqiang, pour discuter de deux Canadiens détenus en Chine, Michael Kovrig et Michael Spavor. Les deux hommes ont été mis en détention par les autorités chinoises peu après l'arrestation de Mme Meng, dans un geste largement perçu comme des représailles.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a indiqué le mois dernier à CBC que ses efforts répétés pour rencontrer son homologue chinois, Wang Yi, ont eux aussi échoué.

La semaine dernière, le premier ministre Trudeau a fait savoir qu’il envisageait de demander un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping, lors du Sommet du G20 qui se tiendra au Japon à la fin du mois.

Avec des informations de Philip Ling, de CBC