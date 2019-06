Tordeuse des bourgeons de l'épinette : l'arrosage débute

Les premières pulvérisations ont ciblé des boisés privés situés dans les secteurs de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Honoré.

Un peu plus de 86 000 hectares de forêts privées et publiques seront traités cette année. La superficie est en croissance et reflète la progression de la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans la région.

Le programme de pulvérisation de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM) bénéficie d'un budget de 37 millions de dollars pour l'ensemble du Québec et emploie 500 personnes cette année. L'arrosage devrait prendre fin d'ici au début juillet.

D'après les informations de Denis Lapierre