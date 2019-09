Crier tout bas, de Stellerine Huez

Stellerine Huez est née et a grandi à Montréal, où elle vit toujours. Elle fait partie des 21 autrices et auteurs en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2019 .

Après avoir étudié en comédie musicale et en communications, Stellerine Huez a travaillé comme rédactrice dans le domaine de la mode. Elle entame actuellement un baccalauréat en enseignement primaire afin d'exercer un métier qui lui permettra d'avoir les deux pieds dans l'action et de se sentir utile au quotidien. Elle caresse aussi le rêve de publier un roman autobiographique et compte bien profiter de ses deux mois de vacances annuelles pour y arriver!

Les premières lignes de Crier tout bas

J’ai toujours pensé que je rencontrerais l’amour en été. J’ai toujours pensé qu’à partir de ce moment, la vie serait rose.



Nos chemins se sont croisés par une fraîche journée d’automne, réunis par une série de swipes hasardeux à droite et à gauche. Notre arrivée synchronisée, avec plus d’une demi-heure de retard, donna le ton à notre rencontre; nous étions faits pour nous entendre! Nous nous sommes revus dès le lendemain. Pas de game, pas de trois jours à patienter. À partir de ce moment, nous ne nous sommes plus quittés.

Ce qu’en pense le comité de sélection

L'autrice raconte avec simplicité sa quête d'identité et l'influence majeure de son père sur sa conception de l’amour.

D'après les notes de lecture de Gabriella Kinté, lectrice 2019

