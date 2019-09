Micro ouvert, de Julie Day-Lebel

Conceptrice-rédactrice de métier, Julie a fait des études en littérature, puis en rédaction professionnelle à l’Université Laval. À une époque où il était encore acceptable d’avoir un blogue, elle en a tenu un où elle racontait les hauts et surtout les bas de sa vie amoureuse. Depuis 2017, elle se concentre sur l’écriture de blagues et « prend régulièrement tout son petit change pour aller les raconter dans des soirées d’humour ».

Clé

Chaque début annonce une fin. Ce soir-là, ça sentait le vomi au Zaz. T’avais le coude sur une table haute dans le fond de la place, le menton dans la main et l’air de m’attendre. Fait que je suis allée te parler. C’est ça le milieu des open mic, tout le monde se connaît sans vraiment se connaître. La soirée venait de se terminer et les wannabes humoristes papotaient, faut faire du PR qu’ils disent, alors tout le monde se sacre un sourire dans la face et tout le monde est donc ben fin. Ben oui, certain, on ira écrire ensemble dans un café à un moment donné. Je les juge pas, je suis la première à le faire. La clé, c’est de jamais insister. Ni pour être sur un show, ni pour se faire des amis. En même temps, peut-être que j’insiste jamais assez.