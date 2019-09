18 minutes, de Marie-H Talleyrand

Née à Montréal, Marie-H Talleyrand a poussé entre les épinettes et le fleuve sur la Côte-Nord et est maintenant enracinée à Québec depuis une vingtaine d'années. Amoureuse des mots, de la route et des grands espaces où il fait froid, elle est l'amie un peu bizarre qu'on adore sans être tout à fait sûr de vouloir la présenter aux autres . Adjointe administrative le jour, photographe de petits objets et de concepts un peu décalés la nuit, elle est mère de trois enfants, passionnée de lecture et de Netflix, et aime bien engueuler son chat.

Je suis fâchée contre toi. Cette chicane-là, c’en est une de trop sur la pile. Depuis un bout, je sens que tu t’éloignes, je ne te comprends plus et je ne me comprends plus moi-même non plus. Je suis inquiète pour nous, nos finances qui coulent, notre mariage qui prend l’eau… Mais là, tout de suite, c’est la colère qui a le dessus. Je me roule en boule d’un côté du lit, je ne veux pas que tu me touches. Je ne veux pas céder, cette fois. Ma tête n’est pas prête à ce que nos corps se « réconcilient ». C’est trop facile. Et puis demain, tu feras comme si de rien n’était. C’est non. Je sens ta main sur mon bras. Je m’éloigne. Tu t’approches derrière moi, tu essaies de me retenir par la taille. Je m’éloigne encore. D’habitude, tu te retournes en soupirant que je suis plate, pourquoi tu insistes, ce soir? Et c’est quoi cette main qui m’agrippe le bras pour me retenir? Wôôô, bonhomme! Je chuchote un « non, arrête » bien senti, je te donne quelques coups de pied. Je ne peux pas croire que…